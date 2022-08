Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um novo capítulo da exploração espacial vai começar a ser escrito esta segunda-feira: a missão Artemis 1, o primeiro passo de um ambicioso programa desenvolvido pela agência espacial norte-americana, em parceria com empresas privadas e a Agência Espacial Europeia (ESA), para levar a humanidade novamente à Lua, vai ser lançada a bordo de um novo foguetão norte-americano.

Mas Nuno Chabert Duarte, especialista em exploração espacial e fundador da página de divulgação científica Bit2Geek, explicou ao Observador que o objetivo final é ainda mais complexo do que isso: é “o início da colonização do espaço”, um plano que vai “revolucionar mentalidades”.

O lançamento da missão Artemis 1 está agendado para a próxima segunda-feira, 29 de agosto, durante uma janela de oportunidade que abre às 13h33 e encerra às 15h33 de Lisboa, no Complexo de Lançamento 39B do Centro Espacial Kennedy, estado norte-americano da Florida. Este foi o ponto de partida de algumas missões Apollo e de todas as missões do programa Space Shuttle entre 1986 e 2006 — incluindo a Challenger, que explodiu pouco depois de levantar voo naquele que foi o primeiro acidente fatal numa nave espacial americana já em altitude.

