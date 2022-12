Christmas Wine Experience

Rua de Choupelo (Vila Nova de Gaia). Tel.: 22 013 3100. Sábado. Domingo, entre as 15h e as 19h. Preço: 140€/pessoa os dois dias

Para quem gosta de vinhos, queijos e enchidos: o The Yeatman volta a abrir as portas para um evento natalício que já é tradição para quem gosta de saber as novidades gastronómicas portugueses antes de rechear a sua mesa na consoada. Durante dois dias terá a oportunidade de provar mais de 200 referências de vinhos portugueses, produzidos e apresentados pelos parceiros vínicos do hotel, mas também comprar, comentar e conversar com enólogos especialistas na matéria. Dentro de portas, com direito a uma lateira imponente e uma vista privilegiada sobre o Douro e a cidade do Porto, poderá ainda passar pelo food corner, onde não faltam queijos, enchidos e azeites portugueses, assim como uma panóplia de doces. Antes de ir embora, não se esqueça de despachar alguns presentes da época no Bazar de Natal montado para o efeito.

Pop-up Agatha Ruiz de la Prada

Rua da Conceição, 66 (Porto). Até domingo, das 10h às 13h e das 15h às 19h

Para conhecer um ícone da moda: depois de ter sido a convidada especial na 51.ª edição do Portugal Fashion, a espanhola Agatha Ruiz de la Prada regressa ao Porto durante quatro dias para abrir uma loja em formato pop-up, onde será possível encontrar as habituais coleções femininas, criança e bebé, mas também peças unissexo e sustentável integradas na coleção cápsula que assinou com a Pyratex, uma inovadora marca têxtil cujos tecidos são feitos à base de fibras naturais de alga, madeira ou bambu. A designer produz 90% das suas criações em Portugal há mais de duas décadas e estará presente na inauguração do espaço, momento que coincide ainda com o lançamento da sua biografia, cheia de histórias, memórias, segredos e polémicas ao longo dos seus 62 anos de vida.

Palácio de Natal

Palácio de Cristal (Porto). Até 17 de dezembro. Entrada: gratuita

Para levar os miúdos ao palácio: com as obras do Metro do Porto na Avenida dos Aliados, este ano os Jardins do Palácio de Cristal tornaram-se o principal ponto de encontro para miúdos e graúdos ganharem o verdadeiro espírito natalício. Durante todos os fins de semana e feriados até ao natal, entre as 10h30 e as 18h, as famílias têm à sua espera propostas lúdicas e artísticas distribuídas por diferentes espaços. Contadores de histórias, palhaços, mágicos, bailarinos e até um caricaturista vão marcar presenta na tenda da neve, já na tenda de cristal pode contar com oficinas para criar sabonetes, velas, marionetas e enfeites, os mais novos podem tocar percussão e até escrever uma carta personalizada ao Pai Natal. Na Avenida das Tílias será inaugurado um Mercado de Natal que juntará dezenas de expositores regionais, com especial enfoque no artesanato e em produtos alimentares. A música ao vivo também fará parte da programação e no Pavilhão Rosa Mota passarão concertos de nomes como Bárbara Bandeira, Rui Massena Ensemble ou Os Quatro e Meia.

Essência do Vinho – Madeira

Hotel Savoy Palace (Funchal). Sexta-feira, entre as 18h e as 22h; e sábado, entre as 15h e as 22h. Bilhete: 20€/pessoa

Para brindar no meio do Atlântico: a 10.ª edição do Essência do Vinho, evento que promove e divulga os vinhos portugueses, chega à ilha da Madeira. Durante o fim de semana poderá cruzar-se com uma centena de produtores que aproveitam a ocasião para apresentar as suas mais recentes novidades. Na sexta-feira, a Adega de Favaios vai celebrar 70 anos de história numa prova especial, o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira irá orientar uma masterclass que explicará o sucesso dos “Vinhos Tranquilos da Madeira”, conduzida pelo enólogo João Pedro, já o show cooking ficará a cargo do chef Fernando Soares, do restaurante Saca-Rolhas, da ilha açoriana de São Miguel. No sábado, os provadores da Revista de Vinhos propõem uma derradeira prova comentada que incide em “Grandes Vinhos Fortificados para o Natal, o chef César Vieira, do restaurante Galáxia SkyFood do hotel Savoy Palace, tomará conta da cozinha, já a música ao vivo é garantida por Joves Jazzy Walks.

Rooftop Flores

Rua da Vitória, 177 (Porto). Tel.: 93 330 20645. Domingo a quinta-feira, entre as 12h e as 21h; sextas e sábados, entre as 12h e as 22h.

Para fintar os dias mais frios: há poucas coisas que saibam tão bem que uma bebida quente em dias de inverno, mas se for saboreada em frente a uma paisagem histórica num local secreto no centro da cidade tanto melhor. É isso que acontece no Rooftop Flores, onde o conforto rima com petiscos e bebidas para todos os gostos. Entre a esplanada interior e o interior, conte com tábuas de queijo e compotas, focaccias, queijadas de coco, croissants e brownies de chocolate com nozes, chocolate quente, cappuccino, café, ou vinho a copo fazem a cartas das bebidas. Todas as sextas e sábados, o espaço apresenta as Sweetspot Sessions, com concertos intimistas ao vivo, onde se destacam as sonoridades do samba, bossa nova, blues, entre outras influências latino-americanas.

Xico Queijo

Campo dos Mártires da Pátria, 46 (Porto). Terça-feira a sábado, das 16h às 01h

Para entrar numa casa portuguesa, com certeza: depois de na pandemia ter aberto Pátio do Xico, na Foz, uma garrafeira com néctares de norte a sul do país que vende vinho a copo, o mesmo grupo portuense – detentor de espaços como o Fish Club ou o Praça Boavista — abriu recentemente junto ao Jardim da Cordoaria o Xico Queijo, uma taberna tipicamente portuguesa, onde não faltam pratos compostos e petiscos apurados para comer a qualquer hora do dia. Favas com chouriço com ovo escalfado, bifanas no pão, ossinhos de Assuã, moelas, punheta de bacalhau, escabeche de carapau, salada de feijão farde com sardinha picante, leite-creme, Romeu e Julieta ou pudim de ovos caseiro são alguns mimos da carta que pode pedir para partilhar ou comer sozinho no interior ou na esplanada.

Exodus Aveiro Fest

Centro de Congressos de Aveiro. Tel.: 91 579 6086 ou 96 619 3276. De sexta-feira a domingo, das 9h às 23h. Bilhetes: 35€/pessoa por dia

Para se inspirar nas viagens de aventura: o festival internacional dedicado à fotografia e vídeo de viagens e aventura regressa a Aveiro com um painel de oradores que colaboram regularmente com publicações como a National Geographic ou a Time Magazine, onde Rick Smolan, Ragnar Axelsson, Michael Yamashita, Art Wolfe, Beth Wald, Pippa Ehrlich, Alixandra Fazzina, Andy Best, Brittany Muma ou Pie Aerts são apenas alguns exemplos. À boleia da partilha de alguns dos melhores trabalhos de fotografia e vídeo, o evento pretende chamar a atenção sobre alguns temas humanos, culturais, ambientais e étnicos, tendo como objetivo contribuir assim para uma maior consciência do mundo e inspirar a comunidade local.

Marita Moreno

Rua do Bonjardim, 541 (Porto). Tel.: 91 098 5706. De segunda a sábado, das 10h às 13h30 e das 14h às 19h

Para se perder na sustentabilidade: este sábado, a partir das 16h, o Villa by Boa Hotel inaugura uma loja cheia de produtos sustentáveis e com carimbo português. Além dos sapatos e acessórios da Marita Moreno, haverá móveis da Eusébio & Rodrigues, vestuário das marcas Avasan, Carla Pontes, Haik, Carolina Sobral, Elementum, Mirakaya, We the Knot, joalharia de designers como Carla Matos, Patricia Franco, Singular Sisters ou Joana Santos; estacionário da MishMash, plantas da Fio Jardins Suspensos, candeeiros da Musgo, ilustrações da Eilid Studio e fotografias da Ana Nadais. O espaço integra ainda uma galeria de arte que irá receber o trabalho de artistas portugueses temporariamente, abre portas com uma exposição única do ceramista José Ramos.

Mercado de Natal na Praça

Rua da Manutenção 71 (Hub Criativo do Beato). Quinta-feira, das 17h às 23h; sexta-feira, das 17h à 00h; sábado, das 12h à 00h; domingo, das 12h às 23h.

Para comprar, comer, beber e dançar: o primeiro Natal na Praça no Hub Criativo do Beato arranca já este fim de semana — o que significa que, além de encontrar os produtos gastronómicos que habitualmente estão lá representados, a pensar na quadra festiva, vão marcar presença outros produtores, como o Sabores de Santa Clara, Why Not, Pachamama, Apiargo e Queijos Tavares. Não podia faltar também a prova de vinhos, agendada para as 19h30 (10€ por pessoa), que, com a ajuda do sommelier da Praça, vai dar todas as dicas para uma consoada de Natal bem regada. No campo da música, no sábado, às 18 horas, há encontro marcado com os Cordel, dupla que, passando no fado, tocando no vira, fazendo paragens em África e no Brasil, é composta pelo poeta Eduo Mundo e pelo compositor e guitarrista João Pires. No domingo, a partir das 17 horas, conte com os Radio Safari, projeto de DJ live set com saxofone e percussão. Consulte a programação completa.

Mid Mod

Rua da Bela Vista à Lapa 40, Lisboa. Tel.: 910 190 200. Das 10h às 13h e das 14h30 às 19h.

Para repensar a decoração de casa: os saldos de inverno estão a chegar à Mid Mod, galeria de decoração e design, que reúne peças vintage Mid-Century Modern, respetivas às décadas de 50, 60 e 70. Os descontos chegam aos 50%, anuncia a loja no Instagram, num conjunto de peças variadas. De 1 a 3 de dezembro, os descontos vão estar disponíveis no espaço físico (das 10h às 13h e das 14h30 às 19h) e online.

Brunch Terraço Editorial

Rua dos Fanqueiros, 276 (restaurante-bar Pollux). Domingo, das 10h às 17h. 25€ por pessoa.

Para um festim de aconchego com vista para Lisboa: ao longo do mês de dezembro, o Natal acontece todos os domingos no Terraço Editorial. Com vista para a baixa de Lisboa, o novo brunch vínico pensado pelo trio Rui Rebelo, chef residente, João Augusto, chef do Villa Bica e Hugo Guerra, chef do Lobo Mau, coloca o vinho como personagem principal, com dedo do sommelier Pedro Guerra. No que toca à comida, as propostas pensadas para os dias mais frios reparte-se em três. Primeiro, o pão (de ábobora e de trigo ancient) com manteiga de alho assado, alcaparras e creme vegetal e miso. Depois, três opções: bolo do caco, pulled jaca, pickles caseiros e aioli de yuku; brioche caseiro, vitela de colher, couve roxa fermentada, pickles e maionese de malagueta; e hambúrguer de massa folhada, gravlax de salmão pistachio e ervas e lácteo ácido. Para terminar, fatia dourada com gelado de caramelo ou a fruta com granola, sementes e coco fermentado. O brunch vínico tem o valor de 25€.

Ajitama Chiado

Rua do Alecrim, 47A. Tel.: 965 268 635. Terça-feira a sábado, das 15h30 às 00h.

Para entrar (e comer) no novo “noodle temple”: há mais Ajitama em Lisboa — a famosa casa de ramen duplicou e acaba de abrir no Chiado, depois de quatro anos na Avenida Duque de Loulé. Agora, o projeto que nasceu em formato supper club, na casa dos fundadores, estende os seus famosos caldos cozinhados durante 18 horas, temperos caseiros e noodles (agora produzidos artesanalmente no restaurante) à Rua do Alecrim. A inauguração do novo “noodle temple” de António Carvalhão e João Azevedo Ferreira foi também pretexto para introduzir novidades na carta: o kashunattsu tantanmen, ramen picante que junta o caldo pai tan, sementes de sésamo torradas, molho picante caseiro, com ovo Ajitama, niku-miso (carne picada picante), negi (cebolo japonês), cebola roxa e cajus torrados; e, a pensar nos veganos, a estreia do rustic vegan, ramen composto por um caldo feito à base de miso vermelho e branco e soja, com tofu envolto em couve roxa e rebentos de soja, flor de lótus, cenoura baby, cogumelos e alga nori.

Brunch Boca Linda

Calçada Marquês Abrantes 92. Tel.: 937 041 918. Feriados e domingos, das 11h às 17h.

Para viver o desayuno mexicano: Todos os feriados e domingos, a partir de 1 de dezembro, há desayuno no Boca Linda, em Santos. Respeitando a tradição do país latino, neste pequeno-almoço tipicamente mexicano conte com chilaquiles (rojos, verdes ou divorciados), quesadillas de queijo, sincronizada ou gringa; huevos a la mexicana ou tacos — desde pastor del trompo, a conchinita pibil ou arrachera com quesso. Enfrijoladas, tortas mexicanas (sanduíches) e doces incluídos.

Monumentos EGEAC

Para conhecer todos os cantos de Lisboa: a partir de 1 de dezembro, a entrada em monumentos, museus, teatros e cinemas geridos pela EGEAC Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural passa a ser gratuito para jovens até 23 anos e maiores de 65 anos, residentes em Lisboa. É uma das vantagens do Passe Cultura, que inclui não só o acesso ao Castelo de São Jorge, como a outros dispositivos culturais, como o Teatro S. Luiz, Cinema São Jorge, Museu do Fado, Atelier-Museu Júlio Pomar, entre outros (pode consultar aqui a lista completa de espaços).

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR