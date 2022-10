Adepta da pontualidade, dispensa abraços e beijinhos e prefere que falem com ela em português. Chega a uma das salas do hotel onde está hospedada no Porto com um vestido às riscas coloridas e uns sapatos vermelhos, ambos da sua autoria. Irrequieta e enérgica na cadeira, Agatha Ruiz de la Prada fala sem filtros de quase tudo num ritmo frenético que parece combinar bem com a sua vida.

Otimista, inconformada e provocante, a designer espanhola sonhava ser pintora, mas preferiu seguir o caminho da moda por ser um trabalho mais coletivo e por acreditar que estando rodeada de pessoas é impossível sentir-se triste. Garante não ter dias maus e é na alegria que explora sua criatividade, hoje estampada em roupa, sapatos, acessórios, mobiliário, decoração ou perfumes. Cores vibrantes, forma geométricas exageradas, corações, riscas, flores e arco íris, a estética de Agatha Ruiz de la Prada é inconfundível e tem tanto de infantil como de irreverente.

Com 20 anos criou uma marca homónima, que vendia apenas às amigas, mas também uma identidade que se tornou conhecida nos quatro cantos do mundo à boleia do El Corte Inglés. Apesar do sucesso repentino e global, diz que nunca se deixou deslumbrar e foi na resiliência de se adaptar a todas as circunstâncias que conseguiu sobreviver à crítica e às crises. A sua voz pela igualdade de género, pela sustentabilidade e pela democratização da moda faz-se ouvir nos desfiles que protagoniza, nas exposições que organiza e nos livros que escreve, mas também naqueles que lê deitada na cama no fim do dia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.