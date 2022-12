Há uns meses, uma série de animação da Prime Video revelou-se como um inesperado sucesso. “The Legend of Vox Machina” adapta um muito popular programa na internet que junta uma série de atores de voz que jogam “Dungeons & Dragons”. O sucesso seria esperado, portanto, o que é inesperado é como agarrou um público que desconhecia a Critical Role – o grupo responsável por tudo isto – através de um boa história de aventuras. O segredo de muitas delas? O grupo que as protagoniza. Neste caso, são oito heróis improváveis, ligados pela sobrevivência e por biscates místicos. Isto para chegar ao oito: oito é o mesmo número dos protagonistas de “Willow”, a série que continua o filme de 1989 de Ron Howard, protagonizado então por Warwick Davis, Val Kilmer e Joanne Whalley.

É uma das grandes apostas do Disney+ para a reta final do ano. Uma daquelas propostas que combinam com a época — afinal, o mundo do “Willow” original é um mundo de magia, de forças malévolas com desejos de poderes inimagináveis e heróis improváveis. A série de oito episódios (nesta semana estreiam-se dois, depois chegarão a um ritmo semanal) é uma sequela direta do filme, mais de trinta anos depois. E traz um bom tom de aventuras que faz falta, muitas vezes omitido pelo desejo do épico – como aconteceu com “Os Anéis do Poder”. Por outras palavras e, salvas as devidas distâncias, “Willow”, a série, tem aquilo que “O Senhor dos Anéis”, a série, não tem: divertimento.

[o trailer de “Willow”:]

