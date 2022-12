Ao terceiro dia a acenar com simpatia e a distribuir sorrisos, os príncipes de Gales foram, finalmente, anfitriões da gala do Prémio Earthshot, o motivo que os levou a atravessar o oceano e os Estados Unidos. A passadeira verde estendeu-se à porta do MGM Music Hall, em Boston, para receber os convidados e o charme destes embaixadores da moderna família real britânica entrou em ação. O príncipe optou pela elegância de um blazer em veludo, mas a princesa acaparou todas as atenções com um vestido num luminoso tom de verde com o brilho das esmeraldas de uma mítica gargantilha de Diana, a anterior princesa de Gales.

Kate Middleton usou um vestido da marca Solace London e o modelo escolhido pela princesa chama-se Sabina Maxi Dress, em verde brilhante. A peça de corte reto e justo ao corpo com os ombros à mostra colocava em evidência a silhueta de Kate, mas a notícia mais surpreendente sobre este vestido talvez seja o facto de ter sido adquirido na plataforma de aluguer Hurr, como conta a Town & Country.

As esmeraldas também são eternas

A pouco e pouco a nova princesa de Gales vai abrindo o cofre de joias da sua antecessora, mostrando belas peças e acrescentando novos capítulos às suas histórias. A gargantilha art deco, que usou nesta gala Earthshot, foi criada em 1921 pela casa joalheira Garrard para a rainha Mary (avó da Rainha Isabel II), a partir de um conjunto de esmeraldas que lhe foram oferecidas pelas Ladies of India 10 anos antes. Em 1953 a rainha Isabel II herdou a joia e viria a oferecê-la à sua nora Diana, como presente de casamento, em 1981. Embora não haja registo da falecida soberana ter alguma vez usado a peça, Diana, por seu lado, criava um momento de moda cada vez que era fotografada com ela.

Diana combinava a gargantilha com vestidos cujo tom de verde rivalizava com o das esmeraldas, mas a ocasião em que esta joia mais deu que falar com em 1985, numa viagem dos príncipes de Gales, Carlos e Diana, à Austrália. A princesa trocou as voltas às regras e decidiu usar o colar na testa, mas terá sido por acaso. “Diana pegou no colar e colocou-o na cabeça em vez de esperar que alguém o colocasse à volta do sue pescoço. Ela não conseguia fazê-lo passar pelo nariz”, conta a jornalista e biógrafa real Kitty Kelley no livro “The royals”, citada pela Marie Claire. Um diplomata canadiano, Victor Chapman, ter-lhe-á dito para deixar ficar na cabeça. “É jovem e divertido, como tu.”

Diana usou a gargantilha de esmeraldas pela última vez, dois meses antes de morrer, numa gala da Serpentine Gallery no dia do seu 36.º aniversário, em julho de 1997. Nunca mais, desde então, a gargantilha tinha sido vista.

Os vencedores Earthshot Prize e o terceiro dia em Boston

O prémio Earthshot é um projeto do príncipe William e foi lançado em 2020. Trata-se de um troféu de 50 milhões de libras, através da sua Royal Foundation, para incentivar a criação de soluções para os problemas do ambiente e a sua primeira edição foi em outubro de 2021.

Esta gala de 2022 em Boston teve cinco vencedores escolhidos entre 15 finalistas: Mukuru Clean Stoves, Kheyti, Indigenous Women of the Great Barrier Reef, Notpla e 44.01. A primeira é uma organização queniana que recebeu o Prémio Clean our Air (Limpar o nosso ar) das mãos de Kate, e é uma startup que fornece fogões limpos às mulheres do Quénia para reduzir a poluição dentro de casa e possibilitar uma forma de cozinhar mais saudável. A atriz Catherine O’Hara entregou o prémio Protect and Restore Nature (Proteger e restaurar a Natureza) a Kheyti (na Índia), “uma solução pioneira para pequenos agricultores locais reduzirem custos, aumentarem os rendimentos e protegerem os meios de subsistência num país na linha de frente das mudanças climáticas”, pode ler-se no site do Earthshot Prize.

O Prémio Revive our Oceans (Recuperar os nossos oceanos) foi entregue por Shailene Woodley ao programa Indigenous Women of the Great Barrier Reef, na Austrália, que combina 60 mil anos de conhecimento indígena e tecnologia, com o objetivo de proteger a terra e o mar. David Beckham foi ao palco entregar o prémio Build a Waste-free World (Construir um mundo sem desperdício) a Notpla, “uma solução circular que cria uma alternativa às embalagens de plástico a partir de alga marinha”. A startup está sediada no Reino Unido e, segundo a revista Hello, já fez mais de um milhão de embalagens para comida take-away.

O ator Rami Malek entregou o prémio Fix our Climate (Consertar o nosso clima). A vencedora foi a startup 44.01, é de Oman e foi criada um grupo de amigos que desenvolveu uma técnica inovadora para transformar CO2 em rocha e armazená-lo permanentemente no subsolo. A Billie Eilish coube uma performance, mas à distância.

Já esta sexta-feira ambos os príncipes se tinham dividido em eventos. Kate fez uma visita à Universidade de Harvard, enquanto príncipe William esteve na John F. Kennedy Presidential Library and Museum, onde foi recebido por Caroline Kennedy, filha do ex-presidente norte-americano, e os seus filhos, Jack and Tatiana Schlossber. Foi também lá que o príncipe se encontrou com o atual Presidente Joe Biden.