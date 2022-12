No ano da morte da Rainha Isabel II, os British Fashion Awards não se esqueceram de prestar homenagem à monarca que reinou durante 70 anos no Reino Unido. O tributo da noite desta quinta-feira, 5 de dezembro, no Royal Albert Hall, em Londres, foi apresentado por Naomi Campbell e acompanhado por um desfile de moda inspirado na casa real e carregado de estrelas da indústria. Sem surpresas, Bella Hadid recebeu o cobiçado galardão de Modelo do Ano, mas faltou à cerimónia.

No rescaldo da noite, os olhos estão todos nos melhores (e piores) looks da red carpet, que estão reunidos na fotogaleria deste artigo. Alexa Chung, Irina Shayk, Tilda Swinton, Elizabeth Debicki, Elsa Hosk, Ashley Graham e Florence Pugh foram alguns dos pesos pesados da indústria da moda e do cinema que marcaram presença, mas aqui não houve dúvidas: Naomi Campbell foi a rainha da noite.

Beckham, Gallagher, Mourinho, Jagger e Moss foram outros dos nomes bem conhecidos do grande público que estiveram por lá, mas representados pelos seus filhos: os looks de Romeo Beckham, Lennon Gallagher, Matilde Mourinho, Georgia May Jagger e Lila Grace Moss, que também estava nomeada para o prémio de modelo do ano, podem ser vistos na fotogaleria.

O British Fashion Council determinou que Yvon Chouinard, fundador da Patagonia, foi o justo vencedor do prémio de Excelência e Realização, depois de ter anunciado em setembro deste ano que a empresa vai passar a pertencer a um fundo e que todos os lucros serão revertidos para ajudar a combater a crise climática.

A marca de roupa Wales Bonner foi galardoada com o prémio de Marca Britânica Independente do Ano, enquanto Pierpaolo Piccioli, diretor criativo da Valentino, foi o Designer do Ano.

Veja aqui a lista completa dos vencedores do British Fashion Awards de 2022: