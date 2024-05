E à terceira noite no festival de cinema, uma ovação de pé de quase dez minutos para Francis Ford Coppola, duas horas e 20 depois desses aplausos inaugurais mal entrou na sala de cinema — ou 40 anos de 120 milhões volvidos. “Megalopolis”, a obra mais recente do cineasta de 85 anos, uma aventura distópica que compete pela Palma d’Ouro e que vai dividindo opiniões, estreou-se esta quinta-feira em Cannes, e o seu robusto elenco de celebridades ocupou a passadeira vermelha ao lado do mestre.

Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Jason Schwartzman, Grace VanderWaal, Laurence Fishburne, Kathryn Hunter, e Dustin Hoffman alinham neste “Megalopolis” e boa parte disse “presente” no sul de França.

“Muito obrigado a todos. É impossível encontrar palavras para dizer como me sinto”, disse Coppola, emocionado com as palmas, apresentando de seguida os seus familiares na plateia. Como se fossem família, família, aliás, que também ladeou Coppola na riviera francesa. O realizador fez-se acompanhar pela irmã Talia Shire e pela neta Romy Mars, que tem um pequeno papel no filme do avô. Também o filho Roman Coppola se juntou à red carpet, para ver na fotogaleria em cima.

“Mas eles não são a única família, porque todos esses atores e pessoas maravilhosas foram todos da minha família.”, acrescentou, sobre aquele clã artístico.

A 77.ª edição do evento arrancou na terça-feira e prolonga-se até ao próximo dia 25 de maio. Pela mais fotografada passadeira desfilam rostos bem conhecidos e anónimos, veteranos da sétima arte e influencers, em registo contido, exuberância plena, ou reinterpretando criações clássicas que fizeram história. A jornada ficou marcada pela aparição da cantora francesa Yseult Onguenet, que revisitou o icónico conjunto New Look da casa Dior, com o casaco-assinatura Bar saído de 1947. Com o styling a cargo de Jonathan Huguet, a imagem foi completada com um chapéu Stephen Jones.

Entre o glamour e o arquitetural, Aubrey Plaza confiou num vestido acetinado Loewe, Chloe Fineman prescindiu das alças com o seu Celine encarnado metalizado, Nathalie Emmanuel resgatou da coleção alta-costura outono 2022 um Chanel com boustier tweed de pequenas lantejoulas brancas e saia de tule branco bordada motivos florais de seda com fios e cristais. Também a presidente do Júri deste ano, a realizadora Greta Gerwig seguiu os preceitos da maison francesa, num elegante look preto. Jasmine Jobson arrojou em Louis Vuitton e Grace VanderWaal elevou o espírito angelical com a marca grega Panos Zinas.