O Presidente da República assistiu ao jogo da seleção portuguesa na Academia Johnson, na Amadora, e no final da partida fez o seu habitual comentário. “Foi uma grande exibição”, disse.

“Acho que a escolha do selecionador, de uma maneira geral, funcionou bem. A equipa jogou bem. É uma das melhores noites do futebol português”, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa. E falou ainda sobre os ingredientes para esta vitória: “uma equipa coesa, o efeito surpresa nos suíços, velocidade e marcar dois golos na primeira parte”.

Portugal já está nos quartos de final do Mundial do Qatar e vai jogar no próximo sábado com Marrocos. “A luta continua”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, acrescentando que vai ver o próximo jogo da seleção em Cabo Verde.