Esta quarta-feira queremos saber a sua opinião sobre a polémica em torno das obras no Hospital Militar de Belém. Ontem foi um dia marcado por notícias judiciais na área das suspeitas de corrupção. Tivemos a confirmação de que o caso do procurador Orlando Figueira transitou em julgado e o magistrado do caso, que também envolvia o angolano Manuel Vicente, pode finalmente ser preso. Soubemos também que o Ministério Público e a Polícia Judiciária desencadearam uma grande operação onde foram detidos três altos responsáveis do Ministério da Defesa. Em causa estão as obras no Hospital Militar de Belém, que custou o triplo do planeado. Qual a responsabilidade do ex-ministro da Defesa e atual ministro dos Negócios Estrangeiros João Gomes Cravinho?

