Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

Aquilo que Gonçalo Ramos conseguiu fazer no primeiro jogo como titular por Portugal, e logo nos oitavos de um Campeonato do Mundo frente à Suíça, não deu propriamente margem para grandes dúvidas sobre quem era a figura da goleada entre três golos e uma assistência. Houve um pouco de tudo nas grandes publicações internacionais sobre o avançado nascido em Olhão que tem quatro golos noutras tantas partidas da Seleção, ainda para mais pelo hat-trick no dia em que substituiu Cristiano Ronaldo no onze. No meio de tudo isso, outras exibições acabaram por não ser tão faladas apesar de merecerem mais do que tudo que tal viesse a acontecer. Uma dela, claro, foi a de João Félix. Talvez a melhor no conjunto principal do país.

