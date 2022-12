“O Enzo tem um futuro brilhante”. Foi com estas palavras que Lionel Scaloni comentou a afirmação de Enzo Fernández na seleção da Argentina. “Acrescentou o seu grão de areia à equipa”, confessou o técnico. Encontrar o grão de areia certo num terreno da dimensão de um deserto é proporcional a encontrar uma agulha num palheiro. Foi no bairro de San Martín, na Argentina, que se encontrou um artefacto raro que domina o passe vertical para desenvolver jogadas ao nível de quem usa a agulha para fazer bordados, numa clara tensão entre a criação de um objeto de valor estético apreciável e as perfurações dilacerantes que o resultado final do projeto exige.

No campo do La Recova, o clube local, Pablo Esquivel não acreditou no que viu. Enzo Fernández corria atrás da bola para a frente e para trás. Foi nesse espaço que o olheiro do River Plate observou diante de si um talento que não podia deixar escapar. Abordou os pais daquele jovem de cinco anos que o encantara. A conversa de Esquivel com os pais de Enzo acabou com o jovem a integrar as equipas de formação dos Millonarios, tal como conta o Diário Olé. Era o pontapé de saída para uma história que atingiu agora a escala do Campeonato do Mundo.

O pai, Raúl, e a mãe, Marta, tiveram a palavra final na ida de Enzo para um dos maiores clubes da seleção argentina. Enzo cresceu numa família numerosa em que era o mais novo dos cinco filhos do casal. Hoje em dia, Raúl trabalha numa fábrica de tintas, mas, ao longo da vida, também trabalhou na área da metalurgia e desempenhou algumas tarefas como canalizador. Partilhava com a esposa o amor pelo River Plate. Aliás, Enzo Fernández foi batizado com o nome de uma antiga lenda do River Plate, Enzo Francescoli.

A ida para o River não começou da melhor maneira – Enzo Fernández jogava pouco tempo. Pensou em desistir por as coisas estarem a correr mal. Numa entrevista à La Página Millonaria, Pablo Esquivel conta que, quando o jovem lhe falou em abandonar o clube, a resposta foi simples: “Estás louco?”. Para que conseguisse evitar o insucesso, o jogador teve que atingir uma capacidade de trabalho invulgar para a idade que apresentava. Ainda antes dos 15 anos, passava o verão a treinar para ter um lugar na equipa.

