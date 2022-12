Harry Kane igualou Wayne Rooney como melhor marcador da seleção inglesa de futebol, ao marcar à França, no último encontro dos quartos de final do Mundial de 2022, em Al Khor, no Qatar. Ainda teve ocasião de ultrapassar o antigo jogador do Manchester United mas a noite que poderia ser de sonho acabou a transformar-se numa memória triste.

O avançado do Tottenham, de 29 anos, marcou aos 54 minutos, de grande penalidade, o seu 53.º pela formação dos Três Leões, em 80 jogos, igualando o que o já retirado Rooney conseguiu entre 2003 e 2018, em 120 encontros.

Na lista dos marcadores ingleses, o terceiro posto é do mítico Bobby Charlton, autor de 49 golos, dois deles face a Portugal, nas meias-finais do Mundial de 1966, num triunfo da anfitriã Inglaterra por 2-1. O quarto da lista é Gary Linker, com 48 golos, e o quinto é Jimmy Greaves, com 44.

Harry Kane, melhor marcador da edição de 2018, com seis golos, passou também a contar oito tentos em Mundiais, juntando-se no 26.º lugar entre outros ao português Cristiano Ronaldo, que se despediu da prova este sábado também.

Entre os ingleses, o jogador dos Spurs é o segundo, apenas atrás de Lineker, que segue no grupo dos oitavos, com 10 golos, seis dos quais apontados em 1986, edição em que foi o melhor marcador.

No final da partida, chegou o momento que o avançado não queria viver. Aos 84 minutos, com os franceses a vencer por 2-1, Kane poderia ter-se isolado como melhor marcador dos ingleses, com o golo 54, mas desperdiçou nova grande penalidade, atirando por cima da barra.