Já começa a tornar-se um hábito. Piers Morgan, o jornalista responsável pela entrevista de Cristiano Ronaldo sobre o Manchester United que esteve envolta em polémica, voltou a falar sobre o craque português. Desta vez, defendeu CR7 após a eliminação portuguesa do Campeonato do Mundo frente a Marrocos.

Para Piers Morgan é “muito triste” ver Ronaldo em lágrimas “com o fim do seu sonho que ganhar o Campeonato do Mundo”. “Aqueles que gozam com ele devem lembrar-se do que ele fez pelo futebol. Para mim, é o melhor de todos os tempos — e um homem incrível que teve o ano mais difícil da sua vida dentro e fora do campo. Ele ganhou o nosso respeito”, lê-se numa mensagem partilhada este sábado no Twitter.

Very sad to see ⁦⁦@Cristiano⁩ in tears as his dream of winning the World Cup ended. Those mocking him should remember what he’s done for football. For me, he’s the ????- and a great guy who’s had the toughest year of his life on & off the pitch. He’s earned our respect. pic.twitter.com/CCH8ggHkTv — Piers Morgan (@piersmorgan) December 10, 2022

Nas últimas semanas, Piers Morgan também recorreu ao Twitter para revelar uma mensagem de Cristiano Ronaldo após a rescisão com o Manchester United. O jornalista disse que o jogador português afirmou sentir-se “livre”. E explicou que o capitão da seleção portuguesa acredita que pode chegar a um clube que lhe permita vencer mais uma Liga dos Campeões.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Além disso, Morgan desmentiu os rumores sobre uma alegada proposta do Al-Nassr, clube da Arábia Saudita, ao craque português. “Novamente, não é verdade“, escreveu no Twitter no passado dia 5 de dezembro.