Piers Morgan, o jornalista britânico que entrevistou Cristiano Ronaldo, conversa de onde surgiram as polémicas revelações sobre o Manchester United, voltou a pronunciar-se nas redes sociais para desmentir os rumores sobre a suposta proposta do clube Al-Nassr ao craque português.

“Novamente, não é verdade“, escreveu o jornalista nesta segunda-feira, na rede social Twitter.

De acordo com a imprensa espanhola Marca, o clube da Arábia Saudita ofereceu um contrato de de 200 milhões de dólares a Ronaldo. A mesma fonte adiantou que o acordo inicial, que valerá mais de 100 milhões de euros será reforçado por futuros acordos, tais como os de publicidade e patrocínio. No entanto, o jornalista voltou a desmentir o futuro do ex-jogador dos red devils.

Atualmente sem clube, o futuro de CR7 tem sido alvo de especulações. Ao jornal The Telegraph, Morgan reafirmou que caso tivesse um bom desempenho no Mundial 2022, no Qatar, o avançado português faria a tentativa de assinar com um clube que participasse na Liga dos Campeões, de forma a somar ao seu total de 14o golos na competição europeia.