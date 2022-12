Os hotéis nacionais ainda têm “muito por encher”. Neste momento, a taxa de ocupação dos alojamentos é de 42% para o Natal, mas o setor hoteleiro espera que chegue aos 59%. O mesmo acontece com a passagem de ano: a taxa de ocupação ainda é de 61%, mas as previsões apontam para que chegue aos 82% nos próximos dias.

Para quem pretende passar as festividades num hotel, o preço médio por quarto a nível nacional é de 120 euros na noite de Natal e de 167 euros no Réveillon. Nas duas datas, Lisboa é o destino mais caro (166€ no Natal, 218€ na passagem de ano) ficando logo de seguida o Alentejo (142€ no Natal, 193€ na passagem de ano). Foi durante a pandemia que o Alentejo se destacou e foi “para o pelotão da frente”, sendo um mercado mais “exclusivo e procurado por quem tem mais poder de compra”, disse Cristina Siza Vieira, vice-presidente executiva da AHP — Associação da Hotelaria de Portugal, aquando da apresentação do inquérito flash “Perspetivas Natal e Réveillon” realizado entre 2 e 12 de dezembro e apresentado esta quinta-feira.

Considerando que o “Alentejo em períodos off season tem uma performance muito interessante e uma expectativa muito consolidada”, Cristina Siza Vieira destacou que, em 2021, 45% dos estabelecimentos inquiridos dessa região do país referem que já praticavam os preços que vão manter este ano no Natal — “mesmo com as restrições todas” relacionadas com a Covid-19. Para perto de 90% dos inquiridos dos Açores, Madeira, Algarve e Lisboa, os preços para essa noite estão “melhores ou muito melhores” do que os praticados em 2021 na ótica dos empresários, o que significa que estão mais caros. Quanto à passagem de ano, o inquérito refere que os valores de 2021 vão ser “igualados ou superados por 90% de todos os inquiridos”.

