O antigo presidente não executivo do Banco de Inglaterra vai liderar as operações do banco de investimento Goldman Sachs fora dos Estados Unidos. Segundo avança a cadeia britânica Sky News, Bradley Fried irá substituir o atual presidente da Goldman Sachs Internacional, Durão Barroso, em fevereiro.

Bradley Fried abandonou o cargo de court of the bank — um administrador não executivo nomeado pelo rei e que tem como função liderar e assegurar a unidade do conselho executivo onde está o governador — do Banco de Inglaterra em julho deste ano. E irá ser nomeado presidente das operações internacionais do poderoso banco de investimento norte-americano, considerado um dos cargos mais influentes dentro do grupo.

Durão Barroso que estava na Goldman Sachs desde 2016 será o presidente do conselho de consultores da Goldman Sachs Internacional a partir de fevereiro, refere a mesma publicação. Este órgão tem como função aconselhar os executivos em banco em temas de estratégia global.

A ida do ex-presidente da Comissão Europeia para o banco americano gerou alguma polémica, não obstante Durão Barroso ter cumprido o período mínimo de 18 meses de inibição de outros cargos.