O Campeonato do Mundo mais atípico, mais inesperado e mais polémico de sempre chegou ao fim. Foi praticamente um mês de competição no Qatar, entre protestos do Irão devido ao que se passa no próprio país e protestos da Alemanha devido ao que se passa no país anfitrião, Cristiano Ronaldo a ficar sem clube pela primeira vez na carreira e Marrocos a fazer história ao chegar às meias-finais. Este domingo, tudo chegava ao fim: e Argentina e França decidiam quem se tornava o novo campeão mundial.

No Estádio Lusail, a uma semana do Natal, disputavam-se páginas da História. Por um lado, a Argentina procurava chegar ao terceiro Mundial do país, o primeiro desde 1986, e recuperar do trauma das finais perdidas para lembrar Maradona e cimentar o estatuto de Messi enquanto herói nacional. A título individual, Messi podia subir ao degrau mais alto da carreira, conquistando o único troféu que lhe faltava e terminando com chave de ouro uma competição em se apresentou ao mais alto nível.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Argentina-França, 3-3 (4-2 após grandes penalidades) Final do Campeonato do Mundo 2022 Estádio Nacional de Lusail, em Lusail (Qatar) Árbitro: Szymon Marciniak (Polónia) Argentina: Emiliano Martínez, Molina (Montiel, 90′), Romero, Otamendi, Tagliafico (120+1′), De Paul (Paredes, 102′), Mac Allister (Pezzella, 116′), Enzo Fernández, Di María (Acuña, 64′), Julián Alvárez (Lautaro Martínez, 102′), Messi Suplentes não utilizados: Armani, Rulli, Foyth, Palacios, Correa, T. Almada, Papu Gómez, Guido Rodríguez, Lisandro Martínez Treinador: Lionel Scaloni França: Lloris, Koundé, Varane (Konaté, 113′), Upamecano,Theo Hernández (Camavinga, 71′), Griezmann (Coman, 71′), Tchouaméni, Rabiot (Fofana, 96′), Dembélé (Kolo Muani, 45′), Giroud (Thuram, 45′), Mbappé Suplentes não utilizados: Mandanda, Areola, Pavard, Disasi, Guendouzi, Veretout, Saliba, Konaté Treinador: Didier Deschamps Golos: Messi (23′, gp e 109′), Di María (36′), Mbappé (80′, gp, 81′ e 116′, gp) Ação disciplinar: cartão amarelo a Enzo Fernández (45+7′), a Rabiot (55′), a Thuram (87′), a Giroud (90+5′), a Acuña (90+8′), a Paredes (114′), a Montiel (116′)

Do outro lado, França também procurava chegar ao terceiro Mundial do país e tornar-se o primeiro bicampeão mundial desde o Brasil, já nos anos 50, para elevar Deschamps à certeza de que é um dos homens mais bem sucedidos da história recente do futebol. A título individual, Mbappé podia ganhar o segundo Campeonato do Mundo sem ter sequer 24 anos, algo que só Pelé tinha feito e que o lançava ainda mais para o papel de herdeiro de Messi e Ronaldo que sempre se soube que acabaria por assumir.

