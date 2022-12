Depois de, no domingo, 18 de dezembro, ter sido emitido um alerta para o agravamento das condições meteorológicas, o novo ponto de situação da Proteção Civil deu mais detalhes sobre o estado do tempo: André Fernandes, Comandante Nacional da Proteção Civil, avançou esta segunda-feira, que, de acordo com dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a situação meteorológica se vai agravar a partir do final do dia de hoje, até à madrugada de amanhã, com possibilidade de trovoada e rajadas fortes de vento, além da precipitação.

O período crítico de precipitação estará compreendido entre entre as 21 horas do dia de hoje e as 9 horas do dia de amanhã, com previsão de vento forte, com rajadas a 75 quilómetros por hora no litoral a norte do cabo Mondego. Agitação marítima também será forte.

De amarelo o alerta passa, assim, a laranja. “Face a esta situação, foi decidido no briefing do Centro de Coordenação Operacional Nacional elevar o estado de alerta especial para nível laranja no Norte e Centro do país, mais concretamente, nos distritos de Braga, Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Setúbal e Lisboa”, diz André Fernandes.

Os “efeitos expectáveis são ocorrência de inundações em meio urbano, transvase daquilo que são os leitos dos rios para leito de cheia, deslizamento e derrocadas.”

Durante o dia de amanhã, termina André Fernandes, “pode haver situações de inundação, com particular incidência nas zonas urbanas do litoral norte, da região centro e na área metropolitana de Lisboa.” A população, lembra, deve adequar comportamentos.

A Agência Portuguesa do Ambiente emitiu avisos para as bacias hidrográfica do Minho, Lima, Cávado, Ave, Douro, Mondego, Vouga e Tejo.