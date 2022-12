A vitória da Argentina sobre a França no Mundial marca as capas dos jornais desta segunda-feira em todo o mundo, com muitos jornais a nomearem Lionel Messi como o melhor de sempre e a mostrarem um país em festa. Esta “explosão de alegria” contrasta com a desilusão francesa, apesar do esforço, reconhecido, de Kylian Mbappé.

A grande festa é feita pela imprensa argentina, que agradece à equipa azul e branca. O diário Clarín fala numa “tremenda explosão de alegria” não só na Argentina como noutras partes do mundo, de Miami a Madrid, Nápoles e Paris. “Obrigado, Messi” (Gracias, Messi), lê-se, acrescentando: “Foi, sem dúvida, o Mundial de Messi. Também a FIFA o reconheceu, ao nomeá-lo o Melhor jogador do Qatar 2022. A final mais dramática da história permitiu-lhe cumprir o seu sonho demorado de levantar a taça. Voltou a jogar a um nível altíssimo frente à França”.

O jornal dá ainda destaque a uma das frases de Messi após a vitória: “Quero continuar a jogar alguns jogos na Seleção, agora como campeão mundial”. Já Emiliano Martínez, guarda-redes, “evitou a derrota no último minuto” ao defender uma grande penalidade. O Clarín nota, porém, a ausência do governo nesta final, sem qualquer representante do país nas celebrações no Qatar.

