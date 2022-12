De julho de 2021 a dezembro de 2022, no espaço de um ano e cinco meses, a vida de Lionel Messi mudou. O capitão argentino, que este domingo subiu o único degrau que ainda não tinha alcançado na carreira, conquistou o primeiro troféu com a Argentina em julho do ano passado, deixou o clube de sempre apenas um mês depois e sagrou-se campeão mundial no final de 2022.

Depois de ganhar a Copa América no verão de 2021, numa vitória frente ao Brasil que encerrou uma década de frustrações e finais perdidas, Messi despediu-se do Barcelona que tinha representado desde adolescente e assinou pelo PSG. Pouco mais de um ano depois, na sequência de um início de temporada em que voltou ao melhor futebol da carreira, liderou a Argentina até à conquista do Mundial do Qatar. E provou que, ao contrário daquilo que todos chegámos a pensar, ainda tinha tudo por fazer a partir dos 30 anos.

▲ Em 2014, no Brasil, Messi e companhia perderam o Campeonato do Mundo na final contra a Alemanha Getty Images

