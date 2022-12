“Acho que estou prestes a ganhar a Bola de Ouro. Digo sempre que sonho, que sonhei, com tudo. Não tenho limites. Esta é uma nova geração. Ronaldo, Messi… Vão ter de parar. Temos de encontrar outro, alguém novo”. As frases, de uma ambição clara e sem espaço para falsas modéstias, são de Kylian Mbappé. Este domingo, na final do Campeonato do Mundo, o hat-trick de Mbappé não foi suficiente para conquistar o troféu pela segunda vez na ainda curta carreira — o que não invalida o facto de já restarem poucas dúvidas de que é mesmo o tal “alguém novo”, o herdeiro de Messi, o herdeiro de Ronaldo e o herdeiro do futuro do futebol internacional.

No Qatar, Mbappé igualou e quebrou vários recordes e abriu a porta a um conjunto de marcas que pode desafiar nos próximos Mundiais. Logo à partida, com os oito golos que marcou, bateu o registo de Pelé e tornou-se o jogador com mais golos na competição antes dos 24 anos — algo que levou o mítico brasileiro a dar-lhe pessoalmente os parabéns através do Twitter. Contra a Austrália, ultrapassou Paul Pogba e tornou-se o mais jovem de sempre a cumprir 60 internacionalizações por França, sendo ainda o segundo na história a assinar um hat-trick numa final depois de Geoff Hurst em 1966.

