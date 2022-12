O Presidente chinês, Xi Jinping, aproveitou a sua mensagem de Ano Novo para afirmar que a China entra agora numa “nova fase”de abordagem à Covid-19, reconhecendo que o processo até aqui foi marcado por dificuldades para os chineses.

“No presente, a prevenção e controlo da epidemia está a entrar numa nova fase”, disse Xi, segundo a agência Reuters. “Ainda é um tempo de luta, toda a gente está a perseverar e a trabalhar no duro, e a aurora está adiante.” O discurso foi feito na reunião de Ano Novo do Comité Nacional da Conferência Política Consultiva do Povo Chinês — o Ano Novo chinês, porém, só se celebra a 23 de janeiro.

O discurso foi emitido este sábado, um dia depois de Xi ter feito as suas primeiras declarações públicas sobre a mudança de estratégia das autoridades chinesas no combate ao vírus. Nas últimas semanas, Pequim relaxou a sua política de “tolerância zero” à Covid-19, na sequência de fortes protestos populares em várias cidades chinesas.

Na sexta-feira, Xi Jinping admitiu que a China adaptou a estratégia “à luz da situação em evolução”. “Com esforços extraordinários, prevalecemos sobre dificuldades sem precedentes e desafios, e não foi uma jornada fácil para ninguém”, admitiu o Presidente — um “reconhecimento raro” da dureza da política até aqui adotada de confinamentos obrigatórios, como classifica a agência Bloomberg.

No discurso deste sábado, o Presidente chinês foi ainda mais longe ao referir-se subtilmente aos protestos de que foi alvo, dizendo que “é apenas natural” que num país com tantos habitantes (1,4 mil milhões de pessoas) haja “diferentes visões”. “O que importa é que construamos um consenso através da comunicação e da consulta”, decretou Xi.