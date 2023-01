A Zeekr é uma das marcas da chinesa Geely, grupo que detém igualmente a Volvo, Polestar, Link & Co e Lotus, além de 50% da Smart, sendo ainda o maior accionista da Mercedes. Um dos seus modelos mais emblemáticos é o SUV conhecido como 001, que esgrime argumentos importantes como uma enorme bateria que lhe assegura uma autonomia impressionante, que agora se torna mais importante uma vez que a Zeekr tem entrada no mercado europeu agendada para 2023, mais para o fim do ano.

O Zeekr 001 assume-se como um crossover, tentando associar as vantagens das berlinas às das carrinhas. Com um comprimento de 4,97 metros e uma distância entre eixos de 3 metros, o 001 é um veículo de dimensões generosas, concebido sobre a plataforma SEA, específica para modelos a bateria, que também está ao serviço de outros modelos do grupo de dimensões similares.

O interior do Zeekr 001 6 fotos

Em termos de motorizações, o 001 monta dois motores eléctricos, um por eixo, somando 543 cv e 700 Nm de binário, o que lhe permite atingir os 100 km/h em apenas 3,8 segundos, para só não ultrapassar os 200 km/h porque a isso está limitado electronicamente. Valores respeitáveis para esta espécie de SUV, que é grande e não muito leve.

Mas o principal trunfo do Zeekr 001 é a sua autonomia, que rondará 1031 km, não sendo evidente a norma utilizada para determinar este valor, que dificilmente será o europeu WLTP. Esta autonomia monstruosa, que certamente agradará a muitos condutores, só é possível por este 001 ter instalada a maior bateria do mercado, com 140 kWh, ultrapassando mesmo a que equipa os 120 kWh de capacidade do Mercedes EQS, com 5,2 m de comprimento e 3,2 metros entre eixos.

Contudo, só vão ser construídos 1000 exemplares deste Zeekr 001 com 1031 km de autonomia, provavelmente de lançamento, necessariamente pelos custos e peso elevado que implica a bateria com 140 kWh. Todos os restantes apresentam igualmente autonomias respeitáveis, mas não tão exuberantes. O 001 é igualmente proposto com bateria de 86 kWh, com uma capacidade de percorrer 546 km entre recargas, para as versões mais dispendiosas recorrerem a um acumulador com 100 kWh, o que lhes permite anunciar 741 km de autonomia.