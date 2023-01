É o primeiro ato oficial público de João Galamba enquanto ministro das Infraestruturas. O substituto de Pedro Nuno Santos vai reunir-se na próxima segunda-feira com o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Administrações Portuárias (SNTAP). O sindicato cumpre atualmente uma greve, às segundas e sextas-feiras, que está a afetar o funcionamento das cadeias de abastecimento.

Em comunicado enviado às redações, o ministério das Infraestruturas refere que a reunião “realiza-se na sequência do pedido de audiência do SNTAP, que cumpre uma greve nos portos comerciais até dia 30 de janeiro”.

Para a próxima terça-feira está ainda agendada uma reunião entre o Ministro das Infraestruturas “e todas as estruturas sindicais representativas dos trabalhadores das Administrações Portuárias, com vista à auscultação do setor marítimo-portuário”, refere a nota.

A greve nos portos tem estado a provocar dificuldades de abastecimento às empresas e custos acrescidos, já que têm de pagar os custos de sobrestadia dos barcos que não podem descarregar.

Já esta sexta-feira a Associação Industrial Portuguesa (AIP) emitiu um comunicado no qual refere que “os constrangimentos no fluxo de mercadorias e no funcionamento das cadeias de abastecimento devido à greve de funcionários das administrações portuárias em alguns dos portos está a provocar sérios prejuízos nos carregadores (exportadores/importadores) nacionais e nos armadores”.

A associação apelava à “abertura de um canal de negociação, a atribuição de concessões e licenças para o serviço de lanchas e sugere que se este conflito persistir, e caso se agravem as suas consequências na economia portuguesa, seja equacionada a requisição civil”.

Já outras associações e empresas tinham apelado ao Governo para que encetasse negociações com o sindicato, para evitar ruturas nas empresas.