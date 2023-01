Dois barcos carregados com milho, mais um de cevada e outro com trigo. É este o plano de descargas no Porto de Lisboa para esta semana. “E são dos grandes”, com capacidade para cerca de 70 toneladas, diz Jaime Piçarra, secretário-geral da Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais (IACA). O que significa que cada dia de frete pode custar até 50 mil euros. Mas vai custar mais.

A greve dos trabalhadores das administrações portuárias, que dura desde 22 de dezembro e deverá prolongar-se até 30 de janeiro, tem deixado os operadores a ver navios. Os barcos chegam, mas às segundas e sextas, dias de paralisação, não podem descarregar. O setor mais afetado tem sido a indústria agroalimentar, em particular a dos cereais, para alimentação humana e animal, que foi deixada de fora dos serviços mínimos. Nas fábricas, faz-se ginástica para esticar a matéria-prima em stock.

“Não está em causa o direito à greve“, sublinha Jaime Piçarra. “Mas apelamos ao bom senso e pedimos para que se chegue a um acordo. Continuando a greve, que se reveja a questão dos serviços mínimos, que não estão salvaguardados” uma vez que preveem apenas a descarga de produtos perecíveis, e deixam de fora as matérias-primas destinadas a alimentação humana e animal. “A gestão está a ser feita semana a semana”, desabafa Jaime Piçarra.

O pedido de “bom senso” da IACA é dirigido não só aos trabalhadores em greve, mas também ao Governo. Têm sido, aliás, várias as associações empresariais a alertar o Executivo para as consequências do protesto. Das Infraestruturas, que têm a tutela dos portos, às Finanças, que têm sido chamadas a resolver aquela que é a principal reivindicação do Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Administrações Portuárias (SNTAP), que convocou a greve: a proposta de revisão salarial para 2023.

