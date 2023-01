A Liscont, concessionária do terminal de contentores de Alcântara, vai ter em janeiro a primeira escala regular transantlântica para os Estados Unidos. A informação foi avançada ao Observador pelo diretor-geral regional da Yilport, a empresa de capitais turcos que é proprietária da Liscont. Nuno David Silva adianta que a referida escala resulta de um acordo com um consórcio de vários armadores liderados pela ONE de (Ocean Network Express) com sede em Singapura.

A escala irá começar por ser mensal, mas o objetivo é passar a ser quinzenal e numa fase posterior semanal e irá transportar todo o tipo de carga contentorizada, segundo a mesma fonte.

A Liscont está a implementar a primeira fase de um investimento de 124 milhões de euros para aplicar em obras de infraestrutura e substituição de equipamentos no terminal de Alcântara cuja concessão foi prolongada, por acordo com o Estado, até 2038.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O projeto em desenvolvimento vai permitir reforçar a capacidade de transporte de mercadorias de Alcântara, sobretudo por uma melhor eficiência ao nível da operação através da instalação de equipamentos que podem operar navios de maior dimensão. Esta mudança possibilitará alavancar novas rotas transantlânticas para mercados que têm importantes relações comerciais com Portugal como os Estados Unidos, mas também o Brasil e Argentina.

O investimento vai ainda contribuir para a descarbonização do terminal de contentores com equipamentos movidos a eletricidade, em vez de combustíveis fósseis, mais área para acolher camiões dentro do espaço do terminal e uma melhor integração paisagística na cidade com a criação de espaços verdes.

O terminal de contentores da Liscont deverá terminar o ano com o transporte de 135 mil TEUS (unidade equivalente a 20 pés usada como medida para esta carga). Para além da Liscont, a Yilport controla ainda terminais de transporte de mercadorias em Leixões, Aveiro, Figueira da Foz, Santa Apolónia e Setúbal que adquiriu ao grupo Mota-Engil em 2015.