Rui Costa e a Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD foram constituídos arguidos no mega processo judicial, que envolve, sobretudo, crimes de corrupção desportiva, avançou este sábado, 7 de janeiro, a CNN Portugal. Em comunicado, o clube confirmou a notícia, indicando que, por “inerência”, também outros “membros do Conselho de Administração no mandato 2016 a 2020 e que se encontram atualmente em funções” foram constituídos arguidos.

Ao que o canal apurou, os alegados crimes dizem respeito aos anos em que Rui Costa, atual presidente do Benfica, era administrador da SAD, ainda quando Luís Filipe Vieira era presidente do clube. O antigo presidente, informa também a CNN, ainda só não foi constituído arguido por estar no estrangeiro — terá de se apresentar à PJ quando regressar. A SAD foi constituída arguida por ter, alegadamente, sido beneficiária da adulteração de resultados e de verdade desportiva.

Foi através de uma nota publicada no site do Benfica, que a SAD confirmou a notícia: “A Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD confirma ter sido constituída arguida no passado dia 3 de janeiro, assim como, por inerência e entre outros, os membros do Conselho de Administração no mandato 2016 a 2020 e que se encontram atualmente em funções.”

No curto comunicado, a SAD acrescentou que não fará mais nenhum comentário, alegando o segredo de justiça em que se encontra o processo. Termina mostrando “total disponibilidade e abertura para colaborar com as entidades competentes como sempre aconteceu até aqui.”

Segundo a CNN, o Ministério Público avançou com a constituição de arguidos por, alegadamente, o Benfica ter beneficiado de um esquema de adulteração de resultados desportivos, com o pagamento de subornos a árbitros e a jogadores de equipa com que o clube da Luz se defrontou. A investigação, que corre no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (ainda que esteja nas mãos de uma procuradora do Porto), teve início em 2018 e abarca cinco épocas, a partir de 2013 e imediatamente antes de uma série de vitórias no campeonato nacional que consagraram o Benfica campeão nacional. Entre os arguidos estará, também, Paulo Gonçalves, ex-assessor da SAD e que neste momento está a ser julgado no chamado processo e-Toupeira.