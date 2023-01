Siga aqui o liveblog sobre a invasão às sedes dos três poderes em Brasília

As autoridades brasileiras já detiveram cerca de 1.500 pessoas na sequência da violenta invasão dos edifícios onde estão sediados os poderes federais no domingo, revelou esta segunda-feira o ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Flávio Dino, em conferência de imprensa.

“Sobre a realização de prisões, tivemos ontem a realização de 209 prisões em flagrante”, disse o governante. “Neste momento estão sendo ouvidas aproximadamente 1.200 pessoas, totalizando algo em torno de 1.500 detenções, prisões.” A “imensa maioria” dos detidos estavam no acampamento de apoiantes de Bolsonaro, em Brasília, e as detenções ocorreram esta manhã pelas autoridades federais brasileiras.

“Neste momento as pessoas estão na sede da Academia Nacional da Polícia, sendo ouvidos por 50 equipas de polícia judiciária federal”, detalhou o ministro. Há vários crimes que poderão ter sido cometidos no domingo por vários dos participantes nas manifestações e o ministro rejeitou a ideia de que haja inocentes a ser apanhados na ação policial.

