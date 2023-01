Quem abrisse o canal de Telegram de Jair Bolsonaro ao início da noite deste domingo, sem ter visto previamente as notícias, não adivinharia o que acontecera em Brasília ao longo do dia. Investimento público, Auxílio Brasil e performance do real eram os temas abordados pelo ex-Presidente longas horas depois de centenas de manifestantes invadirem os edifícios-símbolo do poder em Brasília. Sobre o ataque de manifestantes que em seu nome invadiram os edifícios dos poderes legislativo, executivo e judicial do Brasil, nem uma palavra.

Meia hora depois das publicações no Telegram — e várias horas depois da invasão —, Bolsonaro comentou finalmente a situação em Brasília. A condenação foi tímida: “Depradações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje”, escreveu, “fogem à regra”, mas são comparavéis, aos olhos do antigo Presidente do Brasil, com outros atos “praticados pela esquerda em 2013 e 2017”. O ex-Presidente disse ainda repudiar “as acusações sem provas” que o ligam às manifestações e disse sempre ter estado “dentro das quatro linhas da Constituição”. Três simples tweets, mais sucintos do que as três publicações no Telegram em que elogiou a ação passada do seu governo.

– Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) January 9, 2023

