Gareth Bale anunciou o final da carreira. O internacional galês, que estava a jogar no LA FC dos Estados Unidos desde o verão do ano passado, revelou através das redes sociais que decidiu deixar os relvados de forma imediata e depois de ter participado no Mundial do Qatar.

“Depois de uma reflexão cuidadosa e cuidada, anuncio a minha retirada imediata do futebol internacional e de clubes. Sinto-me incrivelmente sortudo por ter concretizado o meu sonho, que era praticar o desporto que adoro. Deu-me alguns dos melhores momentos da minha vida. Deu-me os mais altos dos altos ao longo de 17 temporadas e isso será impossível de repetir, independentemente daquilo que o próximo capítulo tiver reservado para mim”, começa por dizer o avançado de 33 anos.

Mais à frente, Bale faz uma curta retrospetiva da carreira. “Desde os primeiros toques na bola no Southampton até aos últimos com o LA FC e com tudo o que veio pelo meio, moldei uma carreira que me orgulha imensamente e pela qual estou muito grato. Jogar pelo meu país 111 vezes, para além de ser capitão, tem sido um sonho tornado realidade. Agradecer a todos os que contribuíram para esta jornada parece-me uma impossibilidade. Sinto-me em dívida para com muitas pessoas que ajudaram a mudar a minha vida e moldar a minha carreira de uma forma com a qual nunca poderia ter sonhado quando comecei, aos nove anos”, acrescenta o antigo jogador do Tottenham e do Real Madrid.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Entre agradecimentos aos pais, à irmã, à mulher e aos filhos, Gareth Bale deixa ainda uma palavra a todos os clubes que representou. “Aos meus antigos clubes, Southampton, Tottenham, Real Madrid e LA FC. Todos os meus antigos treinadores, todo o staff, colegas de equipa, todos os adeptos dedicados, os meus agentes, os meus amigos fantásticos e a minha família. O impacto que todos tiveram é imensurável”, conclui Bale.

O jogador galês começou a carreira no Southampton, onde completou a formação, e mudou-se para o Tottenham em 2007. Passou seis temporadas em Londres, onde se tornou uma das figuras dos spurs e conquistou uma Taça da Liga inglesa, e assinou pelo Real Madrid em 2013. No Santiago Bernabéu formou um trio ofensivo de luxo com Ronaldo e Benzema nos primeiros anos e perdeu espaço com o passar do tempo, acumulando polémicas e mal-entendidos, acabando por ser emprestado ao Tottenham em 2020/21.

Ainda assim, ao longo de oito temporadas nos merengues, Gareth Bale acumulou cinco Ligas dos Campeões, três ligas espanholas, três Mundiais de Clubes, três Supertaças Europeias, uma Supertaça espanhola e uma Taça do Rei. Depois de participar em apenas sete jogos em 2021/22 pelo Real Madrid, deixou os espanhóis a título definitivo e assinou pelos norte-americanos do LA FC no último verão. Nos Estados Unidos, fez três golos em 13 partidas e ajudou a conquistar a MLS. Pela seleção do País de Gales, onde foi capitão nos últimos anos, o avançado somou 111 internacionalizações e 41 golos, participando no Euro 2016, no Euro 2020 e no Mundial 2022.