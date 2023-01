Depois da notícia do Nascer do Sol que deu conta de que a mulher do líder parlamentar, Rodrigo Saraiva, é funcionária da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo e Carlos Guimarães Pinto, presidente demissionário e ex-presidente da Iniciativa Liberal, saem em defesa de Mónica Coelho e lamentam que o clima de eleições internas tenha “colocado em causa” o “empenho” da assessora do partido, que tem como uma das grandes bandeiras o combate ao nepotismo.

Num comunicado enviado aos membros da IL, ao qual o Observador teve acesso, os dois liberais unem-se para justificar a contratação de Mónica Coelho por ter sido uma das “pessoas essenciais ao crescimento do partido” e por recusarem que tenha sido beneficiada pela relação com o líder parlamentar, Rodrigo Saraiva, tendo em conta que é uma das fundadoras do partido e que já colaborava com a Iniciativa Liberal desde 2017 — primeiro pro bono e depois através de prestação de serviços.

“Numa altura em que o acesso à imprensa era difícil e indispensável ao seu crescimento, a Mónica [Coelho] fez a assessoria de imprensa como voluntária, nas duas campanhas de 2019, sem remuneração, mas com a mesma dedicação de uma profissional remunerada. Foi uma pessoa essencial no percurso que levou à eleição do primeiro deputado da Iniciativa Liberal e consequente crescimento do projeto político liberal no país”, explicam.

Depois dessa ajuda pro bono de 2017 a 2019, a IL considerou um “erro tremendo” que se abdicasse “de alguém que ganhou uma enorme experiência e conhecimento naquela função e com competência demonstrada” e decidiu manter Mónica Coelho a trabalhar para o partido. Segundo o comunicado, a decisão foi tomada “apesar da relutância inicial” da assessora e de Rodrigo Saraiva.

