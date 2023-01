A Endesa volta a ser, este ano, a principal fornecedora de eletricidade do Estado e entidades públicas, ao ganhar três lotes no procedimento contratual de fornecimentos conjuntos com o valor de 253,5 milhões de euros. A adjudicação de três lotes do concurso foi indicada ao Observador por fonte oficial da Espap (Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública) que lançou o procedimento. Os três lotes atribuídos è elétrica espanhola dizem respeito ao fornecimento de eletricidade. Há ainda um lote adjudicado à Galp (Petrogal) no valor de 93,1 milhões de euros. No total, os quatro lotes que foram a concurso representam o abastecimento elétrico a 415 entidades.

A Galp também venceu o lote único a concurso para o abastecimento de gás natural, no montante de 83,2 milhões de euros. O fornecimento de combustíveis rodoviários ficou dividido entre três petrolíferas: Galp — 37,5 milhões de euros, Repsol — 7,4 milhões de euros e BP Portugal — 433 mil euros.

Já em 2022 a Endesa tinha ganho três lotes do concurso lançado ao abrigo do acordo quadro assinado em 2020 e com validade até 2024, por um valor de 105,6 milhões de euros. De acordo com dados de agosto da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), a elétrica espanhola era quem tinha a maior quota de mercado no abastecimento aos grandes consumidores.

Já no ano passado, a Endesa tinha sido a principal fornecedora de eletricidade ao Estado em valores, situação que repetiu este ano, não obstante a polémica com o Governo que estalou em agosto do ano passado, e que resultou das declarações do presidente, Nuno Ribeiro da Silva, sobre o impacto que o custo do mecanismo ibérico teria no aumento das faturas elétricas.

Contestando este impacto na fatura — o mecanismo foi criado pelos governos de Portugal e Espanha com o objetivo contrário de limitar a subida dos preços no mercado grossista — o Governo, por ordem de António Costa, impôs aos muitos clientes públicos da Endesa a obrigação de verificarem previamente o pagamento de faturas. Uma obrigação de validação que tinha como responsável último, o então secretário de Estado da Energia, João Galamba, mas que envolvia também a ENSE (Entidade Nacional do Setor Energético).

O despacho assinado pelo primeiro-ministro em agosto ainda está em vigor, mas a responsabilidade máxima de verificação das faturas passou agora para a nova secretaria de Estado, Ana Gouveia. A Endesa também tem um novo protagonista em Portugal com a nomeação de Guillermo Soler Calero para diretor-geral e a saída de Nuno Ribeiro da Silva da presidência da elétrica em Portugal.

Não houve registo público de faturas devolvidas ou não pagas por alguma cobrança imprevista nos termos do contrato, mas o Observador tem indicação de que terá havido atrasos em alguns pagamentos devido a dúvidas sobre as faturas. Para os clientes com contratos a um ano (a maioria), o custo do ajustamento ibérico é devido quando existe a renovação das condições contratuais. De acordo com a informação disponibilizada por ordem do Governo pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o custo do ajustamento tem sido sempre inferior ao que resultaria do preço de mercado sem o teto ao gás natural.