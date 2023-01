Sérgio Marques, deputado do PSD eleito pelo círculo da Madeira, decidiu renunciar ao cargo depois de se ter envolvido numa troca de argumentos pública com Alberto João Jardim e Miguel Albuquerque. Num texto publicado nas suas redes sociais, o social-democrata diz que sai para se manter “livre”.

“Sou coerente com o meu percurso político, e com a minha forma de pensamento e participação na política ativa, pugnada pela social-democracia e pela liberdade”, escreve Sérgio Marques.

A 15 de janeiro, em declarações ao Diário de Notícias, o social-democrata alegou que houve “obras inventadas a partir de 2000”, quando Alberto João Jardim era presidente do executivo madeirense, e garantiu que existiram grupos económicos a crescerem com o “dedo do Jardim”.

O social-democrata fez parte do executivo madeirense como diretor regional entre 1988 e 1989. Na reportagem do DN, refere que depois de 2000 “começaram a inventar-se obras, quis-se continuar no mesmo esquema de governo, a mesma linha, obras sem necessidade, aquela lógica das sociedades de desenvolvimento, todo aquele investimento louco que foi feito pelas sociedades de desenvolvimento”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Alberto João Jardim foi lesto a responder. No Twitter, o antigo presidente do Governo Regional da Madeira foi particularmente duro: “Avisei a criatura não prestar [prestava]. Foram no ar sonso, aturem as tentativas de pôr uns contra outros em ano eleitoral, com as habituais novelas de Lisboa neste período. Tutelou venda do J.M. que critica. Ele já não concorreu à liderança do PSD/Madeira?…”.

Também Miguel Albuquerque condenou as palavras de Sérgio Marques. “Todas essas especulações, opiniões sobre o passado, novelas, eu não quero saber disso para nada. Porque, como é normal, em ano eleitoral, todas estas questões, tudo o que se diz, dá azo a especulação”, começou por dizer o atual presidente do Governo Regional da Madeira, antes de rematar: “O PSD é um partido livre e só está no PSD quem quer”.