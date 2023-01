O Tribunal Constitucional já designou os membros da Entidade para a Transparência, três anos depois de aprovada a criação de um organismo para fiscalizar as declarações de rendimentos, património e interesses que os políticos têm de entregar quando assumem funções. A presidente será Ana Raquel Gonçalves Moniz, professora associada da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, dá qual já foi subdiretora.

A aprovação aconteceu na sessão plenária do Tribunal Constitucional desta terça-feira, depois de os nomes terem sido propostos pelo presidente João Caupers. Esta era a peça em falta para que exista uma Entidade própria que se dedique em exclusivo à análise das declarações de rendimentos e de património dos políticos que têm de ser obrigatoriamente entregues no TC no início de funções e também quando estas cessam. Atualmente são recebidas e analisadas pelo TC e por elementos do Ministério Público que estavam junto da instituição.

A nova entidade terá condições para se instalar no Colégio de Santa Rita (“Palácio dos Grilos”) “durante o mês de fevereiro”, segundo a nota do Tribunal Constitucional que dá também conta da designação de dois vogais, de acordo com o que estava previsto na lei aprovada pela Assembleia da República. Mónica Bessa Correia e Pedro Mascarenhas Nunes completam a equipa que o Parlamento já se tinha queixado de tardar em ser nomeada. Existiam também desentendimentos entre a Assembleia da República e o presidente do TC que queria um magistrado a presidir à Entidade — não constava na lei e acabou mesmo por não ser um magistrado.

