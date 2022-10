Nas últimas semanas, alguns partidos têm reclamado pela Entidade para a Transparência criada em 2019 para apreciar e fiscalizar as declarações de rendimentos, património e interesses que os políticos têm de entregar quando assumem funções. Criada no papel há mais de três anos, ainda não viu a luz do dia já que o Tribunal Constitucional faz depender a designação dos seus membros da existência de uma sede e da plataforma eletrónica para as declarações. Mas a parte menos conhecida desta história é que há um terceiro problema que esteve em cima da mesa a travar a ambicionada fiscalização apropriada de incompatibilidades e impedimentos que tanta tinta tem feito correr.

Com mais ou menos tempo, mais ou menos obras, as duas primeiras questões colocadas pelo presidente do TC aos deputados parecem ter solução a caminho. A terceira, nem por isso. E isto porque o Tribunal quer um magistrado, judicial ou do Ministério Público, a presidir à Entidade, o que levanta problemas ao nível da remuneração.

Numa carta enviada ao presidente da Assembleia da República na legislatura passada (em junho de 2021), o presidente do TC falou mesmo de um “obstáculo provavelmente intransponível” para que possa escolher o presidente da nova Entidade. Apesar da lei apenas definir que “a Entidade é composta por três membros, um presidente e dois vogais, devendo pelo menos um deles ser jurista”, nessa missiva João Caupers refere que parece “apropriado que viesse a ser presidida por um magistrado, judicial ou do Ministério Público”. E argumenta com o “estatuto” e como ele permite a “salvaguarda da indispensável independência” da Entidade.

A tensão foi em crescendo nesta troca de correspondência entre o então presidente da Comissão parlamentar da Transparência e o presidente do TC e chegou a ser noticiada pela comunicação social em 2021. Acabou sem solução para a questão concreta levantada por Caupers que chegou mesmo a sugerir uma alteração da lei que acabara de ser criada para acomodar as pretensões do TC.

