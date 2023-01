O astronauta Buzz Aldrin, o segundo homem a caminhar na Lua, casou pela quarta vez. O norte-americano contraiu matrimónio com Anca Faur, de 63 anos, esta sexta-feira, no dia em que assinalou 93 anos de vida.

O casal, que está junto há vários anos, partilhou no Twitter que se tratou de uma cerimónia pequena, em Los Angeles. “No meu 93.º aniversário e no dia em que também vou ser honrado com a Living Legends of Aviation [distinção atribuída a pessoas que se destaquem na indústria da aviação] tenho o prazer de anunciar que o meu amor de longa data, a doutora Anca Faur, e eu demos o nó”, escreveu no Twitter. “Casámos numa pequena cerimónia privada em Los Angeles e estamos tão felizes como os adolescentes que fogem para casar.”

On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn — Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) January 21, 2023

Anca Faur tem um PHD em engenharia química e desde 2019 trabalha na Buzz Aldrin Ventures, a entidade com o nome do agora marido. É vice-presidente executiva da empresa desde setembro de 2021, de acordo com a página que tem no LinkedIn.

Nas imagens partilhadas no Twitter, é possível ver Buzz Aldrin de fato, adornado com as medalhas que conquistou devido ao seu trabalho na área da aviação e enquanto astronauta. Do trio de astronautas da missão Apollo 11, que a 20 de julho de 1969 levou o Homem à Lua, Buzz Aldrin é o único que está vivo. Neil Armstrong, o primeiro a andar na Lua, morreu em 2012, aos 82 anos, e Michael Collins em 2021, quando tinha 90 anos.

Este é o quarto casamento de Buzz Aldrin, que já se divorciou três vezes. O astronauta casou com Joan Ann Archer em 1954 e esteve casado durante 20 anos. Teve três filhos deste casamento – James, Janice e Andrew – e tem um neto e quatro bisnetos. Em 1975, casou com Beverly Van Zilee, divorciando-se em 1978. O terceiro casamento foi com Lois Driggs Cannon e durou de 1988 a 2012.

Depois de ir à Lua, Buzz Aldrin continuou a trabalhar com a Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos, até julho de 1971. Passou depois para a base aérea de Edwards, na Califórnia, onde foi comandante da escola de pilotos de investigação aeroespacial. Atualmente está reformado.