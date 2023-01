José Mourinho comemora o 60.º aniversário apenas na próxima quinta-feira mas as mensagens de quem já trabalhou ou trabalha com o treinador começaram entretanto a chegar. Uma delas, do antigo central Marco Materazzi com quem trabalhou no Inter, promete ser uma das mais marcantes. “Talvez, mais cedo ou mais tarde, também tu ficarás velho, e não tenho tanta certeza, mas ainda és demasiado esperto para seres enganado pelos anos. Nunca enganaste ninguém, exceto aqueles que mereciam. Nunca nos enganaste, nunca nos menosprezaste. Disseste-nos as coisas olhando-nos diretamente nos olhos. Fizeste-nos sentir incríveis. Só fizeste uma coisa mal: foste embora. Se tivesses ficado, quem sabe o que mais teríamos ganho juntos…”, destacou o ex-internacional italiano hoje de 49 anos, em declarações à Gazzetta dello Sport.

Os anos podem passar, a fama do português permanece. Fama e proveito, pensará o próprio, que chegava à segunda temporada na Roma depois da vitória na Liga Conferência com os objetivos de lutar por um lugar na Liga dos Campeões e ir o mais longe possível nas taças nacionais e europeias (Liga Europa). E além do triunfo com a Fiorentina no Olímpico com mais um bis de Dybala, o técnico teve ainda uma boa notícia de Nápoles com o triunfo da Cremonese na Taça de Itália que coloca o caminho até à final da competição menos complicado do que poderia ficar. Agora seguia-se o Spezia, numa série em 2023 com três vitórias e ainda um empate em San Siro com o campeão AC Milan num jogo com uma grande recuperação no final.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.