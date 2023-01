O Presidente da República já tinha pedido detalhes adicionais sobre o custo do altar-palco que vai ser construído para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ 2023), que se realizará em Lisboa em Agosto, e agora recomenda que essa obra seja feita à imagem do pensamento do Papa Francisco. Marcelo considera que o que se espera é que projeto “corresponda ao pensamento do Papa que se caracteriza por uma visão simples, pobre, não triunfalista”.

“Seria muito estranho um Papa que quer dar imagem de pobreza austeridade e contra o espavento viesse a não ter um acolhimento correspondente ao que é o seu pensamento”, afirmou aos jornalista esta quinta-feira.

Sem o pedir diretamente, Marcelo pressionou dizendo que é isso que “a sociedade espera” e disse esperar que “a solução encontrada no final” consiga “tentar tirar proveito do que é interesse nacional e respeitar o período em que nos encontramos e a própria maneira de ser do Papa que é contrário ao que é espaventoso”.

De acordo com o que foi noticiado esta semana pelo Observador, altar-palco onde o Papa Francisco vai celebrar a missa final da Jornada Mundial da Juventude, junto ao estuário do rio Tejo, em Lisboa, vai custar 4,2 milhões de euros, de acordo com o contrato publicado na semana passada no Portal Base.

A obra já foi adjudicada (ajuste direto, de acordo com a exceção do Orçamento do Estado para este ano) pela SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana à construtora Mota-Engil e o contrato foi assinado a 13 de janeiro deste ano — é expectável que o altar-palco esteja pronto entre junho e julho deste ano.