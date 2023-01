Altar-palco onde o Papa Francisco vai celebrar missa final da Jornada da Juventude vai custar 4,2 milhões de euros

O altar-palco onde o Papa Francisco vai celebrar a missa final da Jornada Mundial da Juventude (JMJ 2023), em agosto deste ano, junto ao estuário do rio Tejo, em Lisboa, vai custar 4,2 milhões de euros, de acordo com o contrato publicado na semana passada no Portal Base.

A obra foi adjudicada pela SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana (empresa municipal da câmara de Lisboa que está responsável pelas obras no Parque Tejo para acolher a JMJ 2023) à construtora Mota-Engil por um total de 4.240.000 euros, a que acresce ainda o IVA.

Segundo o contrato, que foi assinado no dia 13 de janeiro deste ano, a construtora tem 150 dias para executar o projeto após a consignação da obra — pelo que é expectável que o altar-palco esteja pronto entre junho e julho deste ano.

A obra foi adjudicada por ajuste direto, apesar do elevado valor, ao abrigo de um artigo incluído no Orçamento do Estado para 2023 e que diz respeito à situação específica da Jornada Mundial da Juventude.

“Para a celebração de contratos que tenham por objeto a locação ou aquisição de bens móveis, a aquisição de serviços ou a realização de empreitadas de obras públicas e que se destinem à organização, programação, conceção e implementação da Jornada Mundial da Juventude 2023, incluindo as intervenções necessárias nos locais dos eventos e a eventual relocalização de instalações existentes, as entidades adjudicantes podem adotar procedimentos de ajuste direto quando o valor do contrato for inferior aos limiares referidos nos n.os 3 ou 4 do artigo 474.º do CCP, consoante o caso”, lê-se nesse artigo. O limiar em causa é de 5,35 milhões de euros.

Trata-se de um valor muito mais elevado do que o que foi gasto em 2010 para a instalação do palco no Terreiro do Paço em que o Papa Bento XVI celebrou a missa: na altura, o valor da estrutura foi colocado entre os 200 e os 300 mil euros. Ainda assim, a construção do palco para o Papa Francisco será diferente, uma vez que esta obra é realizada no âmbito da requalificação da totalidade do parque situado junto à foz do rio Trancão.

Em março de 2010, de acordo com uma notícia do Correio da Manhã dessa altura, a Igreja Católica portuguesa ainda andava à procura de mecenas que contribuíssem para pagar os 200 mil euros necessários para pagar a instalação do altar-palco em que Bento XVI celebrou perante centenas de milhares de pessoas no Terreiro do Paço. Mais recentemente, numa entrevista ao Observador, o bispo português D. Carlos Azevedo, que foi o coordenador da organização da visita de Bento XVI a Portugal em 2010, lembrou os esforços de angariação de fundos entre empresários amigos da Igreja para obter 300 mil euros para os custos associados àquele palco.