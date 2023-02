Os números não enganam: 18 jogos sem perder, seis vitórias consecutivas, quatro jogos sem sofrer golos, um único golo concedido nas últimas sete partidas e somente uma derrota em 25 encontros. Com a vitória desta quarta-feira contra o Marítimo, na Madeira, o FC Porto confirmou que está a atravessar o melhor período da temporada e já tem uma Taça da Liga no Museu para o comprovar.

Os dragões venceram nos Barreiros, onde na época passada não foram além de um empate, e prolongaram um registo sem derrotas na Madeira que já dura desde 2014/15. Os três pontos conquistados valeram a subida ao segundo lugar da Liga — ainda que à condição, porque o Sp. Braga só entrou em campo em Alvalade depois do apito final no Funchal –, a reaproximação mental a um Benfica que tem um jogo a mais e a ideia de que a perigosa euforia não está mesmo instalada na sequência da conquista da Taça da Liga.

Ainda assim, a deslocação à Madeira não foi fácil. O FC Porto chegou ao intervalo empatado sem golos e já reduzido a 10 elementos, devido à expulsão de Bernardo Folha por acumulação de cartões amarelos — período em que também viu Vítor Bruno, adjunto, e Sérgio Conceição, treinador, serem expulsos. Por tudo isto, no momento da flash interview, foi o adjunto Diamantino Figueiredo a representar a equipa.

“O que mudou da primeira para a segunda parte foi a nossa postura em termos de querer jogar, de não olhar para a agressividade da equipa do Marítimo. Só por isso é que conseguimos os três pontos, que eram o nosso objetivo. Ao longo destes anos, a nossa agressividade tem sido positiva na disputa de bola. É assim que jogamos mas as equipas tentam equilibrar essa agressividade. Fomos uma equipa muito consistente, até mentalmente. Pensámos o jogo e fomos equilibrados depois da expulsão”, explicou o adjunto.

Mais à frente, Diamantino Figueiredo garantiu não “perceber” as expulsões de Vítor Bruno e Sérgio Conceição. “Foi por nada. Eu estava ali perto. O Vítor protestou mas nada de especial, nada de muito agressivo. E a expulsão do Sérgio é inadmissível”, completou. Também na zona de entrevistas rápidas, onde recebeu o prémio de Homem do Jogo depois de marcar o segundo golo dos dragões, Galeno fez uma breve análise à partida.

“Sabíamos que não ia ser fácil. Todos os que jogam cá, sofrem. Trabalhámos bem e soubemos matar o contra-golpe deles. Os três pontos foram merecidos. Agora vamos descansar, que no domingo temos já outro jogo. Acho que entrámos com tudo desde o início do jogo. Caso contrário iríamos sofrer. Sabia que podíamos ganhar. Voltámos do balneário com a cabeça tranquila, sabíamos o que tínhamos de fazer mas que iríamos fazer. Estamos de parabéns. Trabalhamos para reagir a momentos como o da expulsão, também. Ninguém ficou meio doido da cabeça. Soubemos controlar o jogo e merecemos a vitória”, indicou o avançado.