A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) vai mesmo acontecer com dois palcos. A garantia foi dada na noite deste domingo por Marques Mendes, no habitual espaço de comentário na SIC. Não houve entendimento para que o evento acontecesse apenas no altar-palco que vai nascer na zona do rio Trancão, e que gerou polémica pelos custos elevados, adiantou o comentador. Pelo que o palco do parque Eduardo VII irá mesmo para a frente. Mas será feita uma revisão dos custos de ambos.

“Tudo vai ser decidido na próxima semana. Vai acontecer uma redução dos custos dos dois palcos. O altar-palco do parque Eduardo VII vai ter uma redução significativa, superior a 1 milhão de euros. Já o do Trancão vai ter também uma redução grande, será apenas para bispos e não para responsáveis políticos, pelo que poderá ser mais barato”, adiantou Marques Mendes.