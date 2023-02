Era uma inevitabilidade. Desde que se soube que Lisboa ia organizar a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e localizá-la na frente ribeirinha junto à foz do Trancão, que se tornou imperativo encontrar uma nova localização para o terminal de contentores da Bobadela. A empreitada só estará concluída em 2026, mas os trabalhos já estão em curso. Uma questão já foi, entretanto, resolvida. O terminal sul estava concessionado à Medway, a maior operadora ferroviária de transporte de mercadorias do país, pela Infraestruturas de Portugal (IP). Por causa da JMJ, a IP teve de antecipar o fim da concessão. A resolução do contrato custou 933 mil euros à empresa pública.

“No termos da resolução, por interesse público, do Contrato de Concessão que existia com a Medway (que operava no terminal sul), foi paga uma indemnização de 933 mil euros”, adianta ao Observador fonte oficial da IP.

A concessão terminou mas a Medway não abandonou totalmente o terminal. Ao Observador, a empresa revela que “encerrou, a pedido do Governo, a sua atividade no Terminal Sul da Bobadela, antes do prazo do contrato de concessão (outubro de 2026), para a realização da Jornada Mundial da Juventude em agosto de 2023”. E que atualmente “utiliza o espaço da Infraestruturas de Portugal no Terminal Norte da Bobadela”.

A decisão de desocupar aquela área foi efetivada por uma Resolução do Conselho de Ministros de abril de 2021, que criou o grupo de projeto para a JMJ e determinou “a desocupação das parcelas necessárias à sua realização”, além de fixar “um calendário de relocalização definitiva do Complexo Logístico Rodoferroviário da Bobadela”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.