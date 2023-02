Edições especiais, coleções cápsula, menus elaborados a pensar na data e escapadinhas para gozar no dia ou reservar para depois. Junte-se a este elenco uma série de peças que fazem sentido o ano inteiro. Para eles e para elas, para usufruir sozinho ou a dois — sem excluir dos planos a modalidade de auto-presente — dos valores mais acessíveis aos mais extravagantes.

Na galeria em cima, uma zona genericamente livre de corações, reunimos 80 sugestões para oferecer no Dia dos Namorados. O modo de usar é simples: percorrer até ao fim, sinalizar os preferidos e, no final, se disso for caso, encaminhar o artigo com a dica certa para a pessoa certa. Não tem de quê.