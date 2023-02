A Galp assinou um acordo com a Somoil, Sociedade Petrolífera Angolana para a venda dos ativos de exploração petrolífera em Angola por cerca de 830 milhões de dólares (pouco menos de 800 milhões de euros), líquido de impostos sobre mais-valias, sendo 655 milhões para serem recebidos quando a operação estiver concluída e 175 milhões de pagamentos contingentes em 2024 e 2025, dependentes do preço do petróleo, anunciou a empresa portuguesa, num comunicado em inglês à CMVM.

A companhia espera concluir a operação na segunda metade de 2023.

“A transação vai permitir à Galp cristalizar valor dos seus ativos maduros de upstream (produção) e apoiar um portefólio diferente e estratégia de descarbonização. Estamos confiante que a Somoil, já atualmente presente no bloco 14, irá desenvolver fortemente estes ativos onde a Galp está há muitos anos”.

A empresa acrescenta que os activos incluídos na transação são no bloco 14 (9% Galp): Tombua; Landana; BBLT – Benguela, Belize, Lobito, Tomboco; Kuito; No bloco 14K (4,5% Galp): Lianzi; No bloco 32 (5% Galp): Kaombo (em operação); CNE (em desenvolvimento).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O anúncio chega no mesmo dia em que a empresa anuncia lucros de 881 milhões de euros em 2022, quase duplicando os resultados do ano anterior. Subiram 93% face aos 457 milhões de euros de 2021.

A Galp quantifica em 53 milhões o valor dos impostos que pagou pela taxas sobre lucros extraordinários em 2022, além da CESE de 30 milhões de euros.

em atualização