Hamza al-Homsi, “líder sénior” do grupo terrorista Estado Islâmico foi esta quinta-feira à noite abatido, num raide de helicóptero levado a cabo por forças americanas em conjunto com as Forças Democráticas Sírias, revelou esta sexta-feira à tarde o Comando Central dos Estados Unidos, a agência responsável pelas operações e relações militares do país em 20 nações.

ISIS Senior Leader Killed and Four U.S. Servicemembers Wounded in Helicopter Raid in Northeastern Syria pic.twitter.com/j2a8IWsQw2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 17, 2023

Da operação, que teve lugar no nordeste da Síria, acrescentou a agência do governo norte-americano em comunicado, resultou uma explosão, que causou ferimentos em quatro militares ao serviço dos Estados Unidos e num cão de serviço, que foram prontamente assistidos no vizinho Iraque.

Com ferimentos menores, acrescentou entretanto a CNN, um dos militares já regressou ao ativo. Os restantes continuam a receber cuidados médicos, mas estarão todos “estáveis” — cão de serviço incluído.

O canal americano recorda ainda que, há apenas dois dias, o Comando Central dos Estados Unidos anunciou o resultado de uma outra ação, a 10 de fevereiro, que resultou na morte de Ibrahim Al Qahtani, “um funcionário do Estado Islâmico associado ao planeamento de ataques aos centros de detenção do Estado Islâmico”.

A partnered D-ISIS raid on Feb 10th resulted in the seizure of multiple weapons, ammo, and a suicide belt. We can confirm Ibrahim Al Qahtani, an ISIS official associated with planning ISIS detention center attacks, was killed in the raid. 10,000+ ISIS detainees are held in Syria. pic.twitter.com/ivzwfAA3kY — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 15, 2023

De acordo com o tweet, nesse raide terão sido apreendidos armamento, munições e um cinto suicida.