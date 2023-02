Um golo ‘madrugador’ do espanhol Abel Ruiz, logo aos 18 segundos, abriu hoje o caminho para o triunfo 2-0 do Sporting de Braga na receção ao Arouca, em jogo da 21.ª jornada da I liga de futebol.

O golo do avançado espanhol surgiu no primeiro lance da partida e foi o mais rápido da presente época, abrindo caminho ao terceiro triunfo consecutivo dos ‘arsenalistas’, que responderam da melhor maneira à goleada sofrida a meio da semana frente aos italianos da Fiorentina (4-0), para o play-off da Liga Conferência Europa.

Simon Banza, aos 81 minutos, ampliou a contagem e conferiu maior tranquilidade aos bracarenses, frente a um Arouca que, apesar da derrota, continua a fazer um campeonato tranquilo.

Com a vitória, o Sporting de Braga, terceiro, volta a ficar a dois pontos do FC Porto, segundo classificado, e reduz para quatro a desvantagem para o comandante Benfica, que recebe na segunda-feira o Boavista, enquanto o Arouca é sétimo, com 30 pontos.