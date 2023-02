Um forte sismo de 5,0 na escala de Richter foi sentido este domingo na região de Hokkaido, no Japão.

De acordo com o site de monitorização de tremores de terra do Geologic Hazards Science Center, o abalo foi registado a 130,4 quilómetros de profundidade.

Não há, para já, registo de vítimas. O sismo foi registado às 18h55, hora portuguesa, eram 3h55 da madrugada no Japão.

ird2023dnkfue Hokkaido, Japan Region mb 5.1 2023/02/19 18:55:42 – Event has not yet been reviewed by a seismologist. For subsequent updates and details, please see https://t.co/SR4HBIhSGR #earthquake #séisme #terremoto #지진 #地震 pic.twitter.com/sUF60u8ois

— New Caledonia Seismic Observatory – RT quake alert (@NCseismicobserv) February 19, 2023