O segundo romance de Itamar Vieira Júnior, vencedor dos prémios Jabuti e Oceanos em 2020, vai ser publicado no final de abril em Portugal e no Brasil. A edição portuguesa estará a cargo da Dom Quixote, confirmou o Observador junto da editora.

Salvar o Fogo conta a história de Moisés, que vive com o pai, Mundinho, em Tapera do Paraguaçu, na Bahia, uma “comunidade de agricultores, pescadores e ceramistas de origens afro-indígena que vive ao mando da igreja (dona de um mosteiro construído no século XVII)”. Órfão de mãe, Moisés “encontra afeto” na irmã Luzia, “estigmatizada por seus supostos poderes sobrenaturais”, refere a sinopse disponibilizada pela Todavia, a editora que vai publicar o romance no Brasil.

“Diligente lavadeira do mosteiro, Luzia o educa com rigidez. Ela ainda alimenta a esperança de reunir a família novamente. Anos depois um grave acontecimento pode ser a oportunidade para isso, e este reencontro promete deixar de lado décadas de segredos e sofrimentos”, pode ler-se no site da editora brasileira, que descreve Salvar o Fogo como um romance “épico e lírico sobre a força das mulheres e o poder dos laços familiares”.

Itamar Vieira Junior nasceu em Salvador da Bahia, em 1979. O primeiro romance, Torto Arado, venceu o Prémio Leya em 2018 e foi publicado em Portugal em fevereiro de 2019 e no Brasil alguns meses depois. No ano seguinte, venceu o Jabuti de Literatura, o mais importante prémio literário brasileiro, e o Oceanos. Em 2022, Vieira Júnior publicou um novo livro de contos, Doramar ou a Odisseia.