O Sindicato dos Profissionais da Polícia (SPP/PSP) questionou, esta sexta-feira, o diretor nacional da PSP sobre a razão do “aumento brutal” do valor do alojamento mensal nas camaratas da polícia, recentemente afixado sem aviso prévio.

O sindicato enviou um ofício à Direção Nacional a exigir esclarecimentos após o valor mensal para a dormida nas camaratas disponíveis da PSP ter aumentado de 24 para 35 euros, disse à agência Lusa o presidente do SPP/PSP, Paulo Macedo.

Para o sindicalista, este é um aumento demasiado elevado, uma vez que quem recorre àquele alojamento são profissionais que estão deslocados muitos quilómetros do seu local de residência e que “contam os tostões para poderem sobreviver”, já que recebem cerca de 800 euros.

“Tendo em conta a conjuntura atual, de grandes dificuldades para todos os polícias e quando o Governo propõe os congelamentos das rendas para os senhorios, não compreendemos a decisão da Direção Nacional“, afirmou o dirigente sindical, acrescentando que os profissionais que se sujeitam às más condições das camaratas da polícia o fazem por não terem dinheiro para pagar uma renda.

Paulo Macedo disse ainda que as camaratas da PSP que existem estão muito degradadas, tendo os agentes apenas direito a uma cama individual e a um armário de ferro e a uma casa de banho partilhada, havendo quatro a cinco beliches por divisão.

O sindicalista sublinhou ainda que as condições sócio-económicas atualmente disponíveis para os polícias não são atrativas para reforçar o contingente, como se tem visto pelas vagas que ficam por preencher nos concursos, e que situações como a do alojamento só pioram a situação.