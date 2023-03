“Messi, estamos à tua espera”. Foi esta a mensagem ameaçadora que pelo menos dois atacantes deixaram, depois de dispararem 14 tiros sobre o supermercado da família da mulher de Lionel Messi, na cidade natal no jogador, na Argentina.

O negócio dos sogros de Messi, pais da sua mulher, Antonela Rocuzzo, foi atingido na madrugada desta quinta-feira, sem que se percebam exatamente as motivações dos atacantes, que seguiam de mota. Ninguém ficou ferido durante o ataque.

No entanto, na mensagem que, escreve o jornal “Clarín”, foi deixada num pedaço de cartão na rua do supermercado, lia-se outro aviso para Messi: “Javkin [Pablo Javkin, presidente da câmara de Rosario] é um narcotraficante, ele não te vai proteger”.

Como o Globo refere, Rosario é considerada a cidade mais perigosa da Argentina, sendo a sede das operações de grupos “violentos” de traficantes. É também essa a razão pela qual Javkin tem chamado a atenção, em intervenções públicas, para a falta de agentes policiais na cidade, que aponta como razão para o aumento de criminalidade e tráfico de drogas.

Mas também tem lançado suspeitas sobre a própria polícia: “Duvido de todos, até dos que é suposto protegerem-nos”, atirou numa entrevista a uma rádio local, citada pela Associated Press. “Fica claro que os que têm armas e a possibilidade de investigar os criminosos não estão a fazê-lo, e é muito fácil para qualquer gangue fazer algo como isto”.

Lionel Messi, que joga atualmente no Paris Saint-Germain e visita a Argentina ocasionalmente (tem uma casa em Rosario) não comentou até agora o incidente.

A Associated Press adianta ainda que o procurador de Rosario, Federico Rébola, já garantiu que as autoridades estão a verificar as imagens das câmaras de vigilância, numa fase “preliminar” da investigação, sendo a primeira vez que os sogros de Messi recebem uma ameaça deste tipo.

Já Celina Arena, responsável da Justiça na província de Santa Fe, onde fica a cidade de Messi, classificou o ataque como “terrorismo” de um grupo da “máfia” com intenção de intimidar a população.